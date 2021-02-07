الكويت تعلن منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من اليوم الأحد

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني أنه يستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر منع غير الكويتيين من دخول البلاد اعتباراً من اليوم الأحد لمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه، مؤكدا أن الالتزام بهذه التعليمات والارشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمبادرة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الآمنة للحياة الطبيعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز