الدنمارك ترفع حظر رحلات الطيران من الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت سفارة الإمارات لدى مملكة الدنمارك السماح باستئناف الرحلات الجوية من الدولة وإنهاء الحظر المؤقت عليها من الدولة إلى المملكة اعتباراً من اليوم.

ونشرت السفارة تغريدة عبر حسابها الخاص على «تويتر» أمس أنه تقرر إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من الإمارات إلى الدنمارك وقبول اختبارات «كورونا» السلبية التي سيتم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من اليوم 7 فبراير 2021». وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: «إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار الفيروس المستجد وسلالاته الجديدة من اليوم».

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