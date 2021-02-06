«الاتحاد للطيران»: قيود مؤقتة على الرحلات إلى الكويت

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» انه سيتم فرض قيود جديدة رحلات الناقلة إلى الكويت اعتباراً من غد الأحد 7 فبراير وذلك في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن دولة الكويت.

وأضاف المتحدث رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: "ستواصل رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى ومن دولة الكويت عملها حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول إلى الكويت على المواطنين الكويتيين والأقارب من الدرجة الأولى والعمال المنزليين المرافقين لكفيلهم الكويتي، الدبلوماسيين والمسافرين في مهام دبلوماسية وموظفي الصحة من القطاع الحكومي والخاص.

وأوضح المتحدث أن رحلات الاتحاد للطيران القادمة من الكويت إلى أبوظبي لن تتأثر، مشيراً إلى أن الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

كانت طيران الإمارات أعلنت اليوم أيضا وجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت، مشيرة إلى انها لن تقبل مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021.

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