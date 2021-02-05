5.5 ملايين زائر دولي قصدوا دبي في 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت إمارة دبي نحو 5.51 ملايين زائر دولي خلال عام 2020، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال العام، مسجلة نحو 865 ألف زائر، تلتها السعودية بنحو 400 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة 392 ألف زائر، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا نحو 296 ألف زائر، تلتها عُمان 240 ألف زائر، ثم باكستان 212 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع مع 191 ألف زائر، فيما حلت الصين في المركز الثامن بـ 182 ألف زائر، مقابل 170 و166 ألف زائر من السوقين المصري والفرنسي.

وعلى صعيد المناطق الجغرافية أظهرت الإحصاءات أن منطقة جنوب آسيا ومنطقة أوروبا الغربية استحوذتا على 21% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 14% من إجمالي عدد زوار دبي، ثم منطقة الشرق الأوسط بحصة 12%، ووصلت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 11%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8% ثم أفريقيا والأمريكتين بـ 6% لكل منهما ثم منطقة أستراليا 1%. وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال 2020 نحو 20.48 مليون ليلة، ووصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 126 ألفاً و947 غرفة من مختلف الفئات ضمن 711 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية.

واستحوذت الفنادق فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ 44 ألف غرفة ضمن 134 فندقاً، تلتها الغرف فئة 4 نجوم بنسبة 28% ومسجلة 34 ألفاً و905 غرف فندقية ضمن 161 منشأة. واستحوذت الفنادق المصنفة من فئة 1 إلى 3 نجوم على نحو 17% بسعة 21 ألفاً و732 غرفة فندقية ضمن 225 منشأة فندقية.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 11% من إجمالي عدد الغرف بنحو 14 ألفاً و398 غرفة ضمن 117 منشأة، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و845 غرفة ضمن 74 منشأة.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية من يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 إلى 54%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 66%، مقابل 63% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 59%، فيما حققت الفنادق من فئة 4 نجوم، والفنادق من فئة 5 نجوم، معدلات إشغال بلغت 53 و45% على التوالي. ووفقاً للإحصاءات الرسمية ارتفعت فترة إقامة النزلاء 23.5% إلى 4.2 ليالٍ فندقية، مقابل 3.4 ليالٍ عام 2019، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 343 درهماً ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 186 درهماً.

وكانت دبي فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين من السياح ورجال الأعمال اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، في ظل تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار .

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