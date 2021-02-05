%20 خصماً على رحلات مختارة مع «ويز إير أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» عن توفير خصومات للمسافرين بنسبة 20 % على رحلات مختارة عند حجز التذاكر المرنة، حيث تتيح للمسافرين الفرصة لبدء التخطيط لرحلاتهم في فصلي الربيع والصيف بأسعار تنافسية، ويستمر هذا العرض لمدة يوم واحد.

تأسست «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز «إيه 320» و«إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران من خلال خدمات متميزة وبأسعار منخفضة للغاية، ما جعلها الخيار المفضل لـ 40 مليون مسافر خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس 2020.

وقد حصلت الشركة على لقب إحدى أفضل عشر شركات طيران آمنة في العالم من وكالة airlineratings.com، الوحيدة في العالم لتقييم المنتجات والسلامة، كما حازت على لقب «شركة طيران العام 2020».

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