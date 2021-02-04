دبي تستقبل 5.5 ملايين زائر دولي في 2020

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت إمارة دبي 5.51 ملايين زائر دولي خلال عام 2020، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال العام، مسجلة 865 ألف زائر، تلتها السعودية 400 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة 392 ألف زائر.

فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا 296 ألف زائر، تلتها عُمان 240 ألف زائر، ثم باكستان 212 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع مع 191 ألف زائر، فيما حلت الصين في المركز الثامن بـ 182 ألف زائر، مقابل 170 و166 ألف زائر من السوقين المصرية والفرنسية.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد المناطق الجغرافية فقد أظهرت الإحصاءات، أن منطقة جنوب آسيا ومنطقة أوروبا الغربية استحوذتا على 21% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 14% من إجمالي عدد زوار دبي، ثم منطقة الشرق الأوسط بحصة 12%، ووصلت حصة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 11%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8% ثم أفريقيا والأمريكتين بـ 6% لكل منهما ثم منطقة أسترالاسيا 1%.

الغرف الفندقية

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال عام 2020 نحو 20.48 مليون ليلة، ووصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 126 ألفاً و947 غرفة من مختلف الفئات ضمن 711 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية.

واستحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ 44 ألف غرفة ضمن 134 فندقاً، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، ومسجلة 34 ألفاً و905 غرف فندقية ضمن 161 منشأة.

فيما استحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى «3 نجوم» على نحو 17%، بسعة بلغت 21 ألفاً و732 غرفة فندقية ضمن 225 منشأة فندقية.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوي على 11% من إجمالي عدد الغرف بنحو 14 ألفاً و398 غرفة ضمن 117 منشأة فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و845 غرفة ضمن 74 منشأة.

معدل الإشغال

ووصل متوسط معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 إلى 54%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 66%، مقابل 63% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 59%، فيما حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، والفنادق من فئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 53 و45% على التوالي.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، ارتفعت فترة إقامة النزلاء بنسبة 23.5% إلى 4.2 ليالٍ فندقية، مقابل 3.4 ليالٍ في عام 2019، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 343 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 186 درهماً.

وكانت دبي فتحت أبوابها أمام الزوار الدوليين، من السياح ورجال الأعمال، اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، في ظل تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

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