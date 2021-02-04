أمريكان أيرلاينز تعتزم منح 13 ألف موظف إجازات من دون أجر

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركة الخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان أيرلاينز» إرسال إخطارات بدءاً من يوم غد الجمعة لنحو 13 ألفاً من موظفيها بالولايات المتحدة بشأن احتمال منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقاً لخطاب مرسل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقالت شركة الطيران الأمريكية المتعثرة في خطاب للموظفين إنها اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء لانتهاء فترة سريان برنامج الحكومة الأمريكية لدعم الأجور والمعروف اختصاراً باسم «بي إس بي» في الأول من أبريل في خضم طلب ضعيف على السفر نتيجة استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقالت إن أي تأثير على الوظائف سيتم في الأول من أبريل أو بعده.

وقالت الشركة إنها تساند شركاءها من نقابات العمال التي تحض الكونجرس على تمديد برنامج دعم الأجور حتى 30 سبتمبر من هذا العام.

وقال المدير التنفيذي دوج باركر والرئيس روبرت إسوم في مذكرة للموظفين إننا «أمضينا حوالي 5 أسابيع من عام 2021، وللأسف وجدنا أنفسنا في وضع مشابه لكثير من عام 2020. وحيث إننا أنهينا العام الماضي بتمديد ناجح لبرنامج دعم الأجور، كنا نعتقد تماماً أننا سنشهد جدول عمل خلال الصيف، نقوم خلاله بتشغيل كل طائراتنا ونحتاج إلى كامل قدرات فريقنا. للأسف لم يعد الأمر كذلك».

وتتوقع أمريكان أيلاينز أن تشغل طائرات بعدد يقل بنسبة 45 على الأقل في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز