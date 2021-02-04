كوريا للطيران تبدأ تشغيل رحلات سياحية دولية بدون هبوط

المصدر: البيان الإلكتروني

من المنتظر أن تبدأ شركة كوريا للطيران، أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، في تشغيل أول رحلة سياحية دولية بدون هبوط في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن شركة كوريا للطيران من المقرر أن تشغل الرحلات السياحية الدولية من دون هبوط إلى اليابان في يوم 27 فبراير.

وتدخل شركة كوريا للطيران في سوق الرحلات السياحية منذ أن بدأت الوزارة السماح لشركات الخطوط الجوية المحلية بالرحلات السياحية الدولية، التي لا تشمل الهبوط في ديسمبر العام الماضي.

ومنذ أغسطس العام الماضي، بدأت شركات الطيران منخفضة التكلفة في تشغيل الرحلات السياحية المحلية بدون الهبوط على نطاق محدود لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات فيما يتعلق بالطيران والسياحة.

وانطلقت الرحلات السياحية المحلية بدون هبوط للجمهور بدءا من أكتوبر العام الماضي، كما بدأت في الرحلات السياحية الدولية بدون الهبوط التي يمكن فيها شراء البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية اعتبارا من ديسمبر العام الماضي، وفق "يونهاب".

وكانت شركة كوريا للطيران سلبية حول تشغيل الرحلات السياحية بدون الهبوط، ولكن يبدو أنها اتبعت الاتجاه العام نتيجة التعافي البطيء للطلب على الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

وحصلت 23 طائرة على إذن الرحلات السياحية الدولية في الفترة الثالثة للتشغيل من يوم 1 فبراير إلى 28 من نفس الشهر، مرتفعة من 16 طائرة، و12 طائرة في الفترتين الأولى والثانية للتشغيل على التوالي.

وكانت المنافسة شرسة في طلبات شركات الطيران للحصول على إذن الرحلات السياحية، حيث تقدمت الشركات بمعظم طلبات تشغيل الرحلات السياحية خلال عطلات نهاية الأسبوع، وقد اختارت الوزارة شركات الطيران عبر القرعة.

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