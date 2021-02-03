«سكات إيرلاينز» تطلق رحلات جوية مباشرة من كازاخستان إلى رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سكات إيرلاينز»، تستقبل الإمارة بموجبها رحلات جوية عدة من 8 مدن في كازاخستان بدءاً من شهر مارس 2021، وتأتي هذه الخطوة لتسهم في تعزيز استراتيجية التعافي التي تعمل بها الإمارة، وذلك بعد تركيزها على تشجيع السياحة الداخلية في المراحل الأولية قبل العودة إلى استقبال الزوار من الأسواق الدولية تزامناً مع فتح مسارات السفر.

وحلّت كازاخستان ضمن أبرز 5 أسواق رئيسية بالنسبة لرأس الخيمة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ما يعكس النمو القوي الذي شهدته معدلات إقبال السياح قبل قيود السفر العالمية. ويأتي المسار الجديد ليتيح للمسافرين على متن رحلات «سكات إيرلاينز» فرصة قضاء عطلات فريدة من نوعها في الإمارة، الوجهة الآمنة والحاصلة على «ملصق الامتثال» من شركة «بيرو فيريتاس» الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وختم «السفر الآمن» من «المجلس العالمي للسفر والسياحة».

ويحظى المسافرون بفحوصات «بي سي ار» لفيروس «كوفيد 19» مجانية، وهي خدمة تقدمها الهيئة لكل السياح الدوليين. وبما أن مدة الرحلة لا تزيد على خمس ساعات من كازاخستان ومدنها الكبرى، سوف سيحظى الزوار بفرصة الوصول مباشرة وبكل سهولة إلى مطار رأس الخيمة الدولي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن شواطئها الخلابة وفنادقها العالمية مثل «ريكسوس» و«فنادق ومنتجعات والدوف أستوريا» و«ريتز كارلتون» و«فنادق هيلتون». وجميعها توفر حالياً مجموعة متنوعة من العروض الترويجية للزوار، منها عروض شاملة ضمن مساحاتها الواسعة التي تتيح الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تجسد شراكتنا مع «سكات إيرلاينز» خطوة رئيسية في استراتيجيتنا السياحية، لاسيّما أنها تشمل التعاون على ابتكار رؤية سياحية فعّالة للسفر ضمن الأوضاع الطبيعية الجديدة ما بعد الجائحة، لقد اختبر زوارنا من كازاخستان أجواء الضيافة الأصيلة التي توفرها الإمارة منذ سنوات عدّة، ويسعدنا اليوم أن نعاود استقبال ضيوفنا بأساليب تثري تجربة سفرهم ومن ضمنها توفير رحلات جوية مباشرة من مدن كازاخستانية عدة إلى رأس الخيمة، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامنا بالحفاظ على سلامة وأمان جميع ضيوفنا بينما يستمتعون بالمعالم الخارجية الجذابة التي تحتضنها الإمارة من شواطئ وجبال ومغامرات وغيرها الكثير.

وأوضح فلاديمير سيتنيك نائب الرئيس التنفيذي «سكات إيرلاينز»، يسر شركة «سكات إيرلاينز» بدء رحلاتها المباشرة أسبوعياً إلى رأس الخيمة ابتداءً من 5 مارس وذلك من 8 مدن في كازاخستان، بما في ذلك نور سلطان وألماتي وأكتوبي وأكتاو وأتيراو وأورالسك وكاراجندا وشيمكنت، ويقدم تعاوننا المشترك مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لمواطني كازاخستان خدمة تلبي احتياجات سكان المدن الكبرى والمناطق المحيطة، وهو أمر مهم لفئة الراغبين بالقيام برحلات عائلية، حيث ستتمكن العائلات من السفر عبر رحلات جوية مباشرة بكل سهولة وقضاء أجمل الأوقات في رأس الخيمة.

وأضاف: بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع السياحة والسفر بسبب الجائحة، عادت إمارة رأس الخيمة إلى نشاطها القوي وجهة تطبق أفضل البروتوكولات العالمية، وتعمل وفقاً لخطة النمو السياحي المستدام، ونتيجة للجهود التي بذلتها حتى الآن، حلت الإمارة في المرتبة الأولى على مستوى الدولة من حيث معدل سعر الغرف الفندقية، ومن حيث العائد لكل غرفة متاحة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وتزامناً مع أعداد التعافي الملحوظة، تسعى رأس الخيمة إلى تعزيز إنجازاتها عبر الشراكات الاستراتيجية بهدف دفع عجلة نموها واحدة من أكثر الوجهات السياحية حيوية، وستلعب الشراكة مع «سكات إيرلاينز» دوراً مهماً في دعم تعافي السياحة الدولية وتشجيع الإقبال على الإمارة من المدن الكازاخستانية الكبرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز