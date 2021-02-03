66 % تراجع عدد ركاب الطائرات عالمياً 2020

المصدر: باريس - أ ف ب

سجلّت حركة الطيران العالمية تراجعاً قياسياً في عدد الركاب بنسبة 66% عام 2020 مقارنة بـ 2019 تحت وطأة وباء (كوفيد19)، على ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في إياتا براين بيرس خلال مؤتمر عبر الفيديو أن مؤشر الراكب بالكيلومتر الذي يُظهر نقل المسافرين لمسافة كيلومتر واحد، يشير إلى أن حركة الملاحة «تراجعت بمعدل الثلثين. إنها أكبر صدمة عرفها قطاع الطيران على الإطلاق».

وبما أن القيود المفروضة على التنقلات سعياً لاحتواء تفشي وباء (كوفيد19) انطبقت بصورة خاصة حتى الآن على حركة النقل الدولي، فإن الرحلات الداخلية صمدت أكثر من الملاحة الدولية، إذ بلغ تراجعها -48,8% مقابل -75,6% للحركة الدولية.

وتراجعت حركة الطيران في أبريل 5% عن مستواها الاعتيادي، قبل أن ترتفع مجدداً خلال الصيف وفي ديسمبر 2020، انهارت حركة الركاب مجدداً بنسبة 70%، ما أدى إلى تراجع المعدل السنوي.

من جهة أخرى، حذر اتحاد إياتا الذي يضم 190 شركة طيران عبر العالم، بأن ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا يلقي بظله على احتمالات انتعاش القطاع في 2021، من دون أن يخفّض توقعاته لهذه السنة.

وقال بيرس «نبدأ العام 2021 الذي ما زلنا نتوقع أن يكون عام انتعاش انطلاقاً من مستوى منخفض جداً»، مبدياً أمله في أن يسهم نشر اللقاحات في زيادة الطلب بحلول نهاية العام.

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