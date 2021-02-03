فلاي دبي تطلق أولي رحلاتها إلى روسيا البيضاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاق أولي رحلاتها إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا.

وستقوم الناقلة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطار دبي الدولي ومطار مينسك الوطني اعتبارًا من 20 فبراير 2021. وستكون فلاي دبي أول شركة من دبي توفر رحلات مباشرة على هذا الخط.

مع إضافة مينسك، ستوسع فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة. وهي تسعى الى زيادة عملياتها بشكل مضطرد وقد أعلنت مؤخرًا عن بدء رحلاتها إلى عدد من الوجهات بما في ذلك كولومبو والدوحة واسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى وجهاتها الجديدة مثل غروزني ومالطا وسالزبورغ وتل أبيب.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تعتبر مينسك وجهة جديدة تنضم إلى شبكتنا وتعكس التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة . نحن الآن نشغل رحلات إلى 72 وجهة ، منها أكثر من 40 محطة لم تكن ترتبط في السابق برحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركات الطيران الوطنية من دبي.

وقال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران من دبي تشغل رحلات مباشرة بين دبي ومينسك. توفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة وفرصة للسفر إلى 155 وجهة من خلال دبي وهي مركز عالمي للطيرانو السفر الدولي. نقدم خدمات سفر مريحة وموثوقة لمسافرينا سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. سيحظى جميع مسافرينا بتجربة سفر مريحة على متن الطائرة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرينا على متن رحلاتنا إلى مينسك".

تتمتع بيلاروسيا بموقع استراتيجي يقع بين ليتوانيا وبولندا وروسيا وعاصمتها مينسك. تجذب المدينة السياح بتاريخها الغني ومناظرها الطبيعية الجميلة التي تعد بمثابة بيئة مثالية للسفر والمغامرة والأنشطة الخارجية.

تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، والمقعد الفسيح المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية ومجموعة من خيارات تناول الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية انجاز اجراءات في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

ويتمتع المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء خلال الرحلة التي تستغرق أقل من أربع ساعات. تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للمسافرين البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين الأسعار( القيمة أو المرنة) أو أسعار (لايت) ووفقا لاحتياجات السفر الخاصة بهم.

ستكون الرحلات على الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي لمسافريها تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل التغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب راحة البال عند السفر.

وفي دولة الإمارات ، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر و أن ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

يتوجب على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع لاياتا IATA Travel Centre طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات.

تفاصيل الرحلات

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي الدولي (DXB) إلى الى مطار مينسك (MSQ) من 5500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1800درهم . اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مينسك الى دبي فتبدأ من 1500 دولارًا أمريكيًا و أسعار الدرجة السياحية من 390 دولارًا أمريكيًا.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم فلاي دبي مجموعة من خدمات الشركاء للمسافرين بما في ذلك انجاز اجراءات السفر من المنزل وخدمات الاستقبال والترحيب، وباقات العطلات، وتأجير السيارات وجميعها بأسعار تفضيلية.

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