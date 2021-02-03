فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى سريلانكا

المصدر: دبي - البيان

استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة السيريلانكية كولمبو بواقع رحلتين في الأسبوع.

تبدأ الرحلات إلى كولومبو اعتبارا من 17 فبراير مع بدء السلطات في سريلانكا في تخفيف القيود على السفر الدولي. ستقوم الناقلة بتشغيل رحلاتها من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) ومطار كولومبو الدولي (CMB).

ومع استئناف الرحلات إلى كولمبو ، ستوسع فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة.

وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مضطرد وقد أعلنت مؤخرًا عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى وجهاتها الجديدة مثل غروزني ومالطا ومينسك وسالزبورغ وتل أبيب.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. يسعدنا استئناف عملياتنا إلى كولومبو ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الرحلات الجوية لتعزيز وجودنا في شبه القارة الهندية ".

وسيحظى الركاب بخيار تجربة درجة الأعمال ، والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، والمقعد المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية.

ويتمتع المسافرون على الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء.

وتواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للمسافرين البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين الأسعار (فليكس / القيمة) أو (لايت) وحسب احتياجات السفر الخاصة بهم. تشغل فلاي دبي رحلاتها من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ، وتوفر لمسافريها طريقة مريحة وفاعلة للوصول والمغادرة من دبي.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي لمسافريها تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل التغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب راحة البال عند السفر.

وفي دولة الإمارات، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر و أن ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو عبر متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

تبدأ باقات العطلات الشاطئية المتوفرة من عطلات "من فلاي دبي " من 2199 درهم للشخص من دبي. يشمل ذلك رحلات العودة في الدرجة السياحية والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ والتنقلات من والى المطار.

تفاصيل الرحلات والأسعار

تشغل فلاي دبي رحلاتها من مطار دبي الدولي (DXB ) الى مطار كولمبو الدولي ( CMB ) ايام الاربعاء والاحد وستبدا الرحلات اعتبارا من 17 فبراير المقبل.

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي الدولي(DXB) إلى الى مطار كولمبو الدولي (CMB) من 4000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1200 درهم. اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كولمبو الى دبي فتبدأ من 190000 روبية سريلانكي و أسعار الدرجة السياحية من 54000 روبية سريلانكي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز