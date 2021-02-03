طيران الإمارات تحظر نقل غير السعوديين على رحلاتها من دبي إلى السعودية

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت طيران الإمارات، اليوم إنها لن تقبل مسافرين من غير السعوديين على متن رحلاتها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة.

وأضافت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم.

وأصدرت السلطات السعودية أمس تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتابعت طيران الإمارات: "تشمل الإعفاءات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وعائلاتهم ".

وطالبت العملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.

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