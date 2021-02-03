6 وجهات جديدة لـ«الاتحاد للطيران» في فبراير ومارس

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تضيف «الاتحاد للطيران» 6 وجهات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن شبكتها العالمية لموسم الشتاء الحالي.

ومن المقرر إضافة روما اعتباراً من 3 الجاري وأثينا وموسكو من 24 و25 مارس المقبل على التوالي، بينما في الشرق الوسط وأفريقيا من المقرر إضافة الدوحة اعتباراً من 17 الجاري والدار البيضاء وسيشيل من 24 مارس المقبل. وتشمل شبكة الاتحاد للطيران حالياً 52 وجهة ترتفع إلى 58 وجهة مع الإضافات الجديدة. وتشمل الوجهات في شبه القارة الهندية 14 وجهة من بينها 8 وجهات هندية بما في ذلك أحمد آباد وتشيناي وحيدر آباد ومومباي وبنغالورو وكوتشي ونيودلهي وثيروفانانثابورام.

وتشمل 4 وجهات في أمريكا الشمالية وتضم شيكاغو ونيويورك وتورونتو وواشنطن، وفي آسيا وأستراليا هناك 11 وجهة تشمل بانكوك ومانيلا وسنغافورة ملبورن وسيدني وجاكرتا وشانغهاي وسيؤول، بينما في أوروبا هناك 14 وجهة من بينها أمستردام وزيورخ ومدريد وجنيف وباريس ومانشستر وبرشلونة وبروكسل.

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