الخطوط الجوية الأمريكية البنغالية تشغّل رحلاتها بين دبي ودكا

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، عن تشغيل رحلات الطيران بين دبي والعاصمة البنغلادشية دكا.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الليلة الماضية، رحبنا بشركة طيران جديدة إلى مطار دبي الدولي، وهي الخطوط الجوية الأمريكية - البنغالية التي ستتحلق الآن يومياً بين العاصمة دكا ودبي".

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية. ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.

وتشهد دبي نمواً متزايداً في شبكة وجهات رحلات شركات الطيران الوطنية والأجنبية، وخاصة بعد تعليق النقل الجوي الدولي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

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