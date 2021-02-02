شاهد.. "مقهى كوخ الإسكيمو" الكشميري

المصدر: البيان الإلكتروني

يعد "مقهى كوخ الإسكيمو" في منتجع للتزلج أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في جزء كشمير الخاضع لإدارة الهند.

المقهى يقع في جولمارغ بكشمير، وهو جزء من مجموعة كولاهوي جرين للفنادق والمنتجعات.

يقع المنتجع في سلسلة جبال بير بانغال في جبال الهيمالايا على ارتفاع 2650 مترًا.

يبلغ عرض مقهى .22 قدمًا وارتفاعه 12.5 قدمًا من الداخل، ويمكن أن تستوعب حوالي 16 شخصًا في وقت واحد، بحسب "رويترز".

عمل فريق مكون من 20 عضوًا في نوبتين لمدة 15 يومًا لإكمال الهيكل.

وتم وضع سجاد من جلد الغنم على كل مقعد ثلجي في المقهى، كما أنه يتميز بطاولات جانبية صغيرة مصنوعة من الثلج، وإضاءة مميزة وأعمال فنية كشميرية تزين "مقهى كوخ الإسكيمو".

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