«ترست وان».. تطبيق جديد من طيران الإمارات لتسهيل فحص «كوفيد-19»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت طيران الإمارات شراكة مع «جي إي ديجيتال أفيايشن سوفتوير» «GE Digital Aviation Software» و«تي إي فود» «TE Food» لتجربة التطبيق المحمول (ترست وان) «TrustOne» الذي يتيح للركاب إجراء اختبارات PCR للكشف عن «كوفيد-19» بأسعار مخفضة خاصة. والتطبيق، يساعد الركاب على الالتزام بأحدث اللوائح والبروتوكولات، ما يسهل السفر ويجعله أكثر سلاسة وراحة.

وعند استخدام التطبيق، يحصل العملاء الذين لديهم حجز على رحلة لطيران الإمارات على أسعار خاصة لفحص PCR لدى أحد مختبرات Eurofins الرائدة عالمياً. ويمكن للمسافرين أيضاً الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، بما في ذلك البحث عن مواقع المختبرات وحجز المواعيد ونتائج الاختبارات، مع إدخال الحد الأدنى من البيانات الشخصية.

وسوف تطلق طيران الإمارات التطبيق على أساس تجريبي أولاً، حيث بدأت المرحلة الأولى في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا. ويمكن لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الأسعار الخاصة البالغة 130 درهماً إذا أجروا اختبار PCR في المختبرات المعتمدة عبر التطبيق. كما يحصل العملاء المسافرون من دول أخرى على أسعار تنافسية تتراوح بين 70 و90 يورو (310 و400 درهم) اعتماداً على البلد الذي يسافرون منه.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "نبحث دائماً عن حلول تمنح عملاءنا الثقة وتمكنهم من السفر بأمان. ومن خلال هذا الحل الجديد، المقدم بالشراكة مع GE Digital Aviation Software وTE Food، سيتمكن المسافرون من الحصول على معلومات دقيقة عن الفحوصات والمختبرات المعتمدة، بالإضافة إلى التدابير الحيوية الأخرى التي يجب اتخاذها قبل السفر. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شكرائنا لإنجاح المرحلة التجريبية للتطبيق وتقديم المزيد من الحلول والمزايا للعملاء في المستقبل".

من جانبه، قال المدير التجاري العام لشركة GE Digital رامي عيناتي: "تزدهر أعمالنا نتيجة التزامنا بالابتكار. ونحن اليوم فخورون باعتماد طيران الإمارات تطبيقنا الجديد TrustOne وإتاحته لعملائها. هذه هي الخطوة الأولى في تسهيل متطلبات السفر الدولي أثناء الجائحة. وسوف نعزز التطبيق مستقبلاً بمزيد من الإمكانات لتلبية جميع متطلبات الاختبار والتحقق الحكومية، كما أن عملاء طيران الإمارات سيكونون في طليعة من يحصلون على هذه الخدمات".

ويحتاج العملاء في المرحلة التجريبية الأولى إلى طباعة شهادات PCR وفقًا للمتطلبات الحالية للوجهة التي يسافرون إليها. أما في المرحلة التجريبية الثانية، التي ينتظر أن تبدأ في غضون بضعة أشهر، فسوف تتسع قائمة الأسواق التي تعتمد التطبيق، ما يسمح للعملاء باستخدامه للتحقق من صحة نتائج الاختبارات عند عمل إجراءات السفر في المطارات. تطبيق TrustOne متاح الآن للتنزيل على الأجهزة العاملة بنظام iOS أوAndroid .

وتلتزم طيران الإمارات بتوفير تجربة سلسة للعملاء في جميع نقاط الاتصال. فقد وفرت في الأشهر القليلة الماضية رحلة ذكية وسلسة عبر مطار دبي الدولي بدون تلامس مع مسار بيومتري متكامل وخدمات أخرى، بما في أكشاك إنجاز إجراءات السفر ذاتياً وأكشاك تسليم الحقائب.

تعمل GE Digital على تغيير مقاربة الصناعة للتعامل مع أصعب تحدياتها. ويتمثل هدف الشركة في تبسيط وتسريع وتوسيع أنشطة التحول الرقمي لعملائها، من خلال البرامج التي تساعدهم على تشغيل عملياتهم التجارية وتحليلها وتحسينها بشكل أفضل. وتساعد منتجاتها، التي تشمل ضبط وتحليلات الشبكة وإدارة الأصول وأداء العمليات وعمليات التصنيع والأتمتة، الشركات الصناعية في قطاعات الخدمات وتوليد الطاقة والنفط والغاز والتصنيع ووضع بياناتها الصناعية في خدمة العمليات.

ويعد TE-FOOD أكبر حل رقمي يتيح تتبع المنتجات الغذائية من المزارع وصولاً إلى المائدة، ويخدم منذ عام 2016 أكثر من 6000 عميل تجاري وينجز 400 ألف معاملة تجارية كل يوم.

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