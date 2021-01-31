25 شهادة في مجال الصحة والسلامة لمعالم جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت المعالم السياحية والمدن الترفيهية في جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، على 25 شهادة في مجال الصحة والسلامة خلال عام 2020، بما في ذلك، شهادة الأمان Go Safe من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تم منحها لعالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وياس مول، وفندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، وفنادق ياس بلازا، الأمر الذي يعزز من مستوى معايير الأمان والسلامة التي تتمتع بها الفنادق والمعالم السياحية في جزيرة ياس بعد إضافة هذه الشهادة إلى محفظتها من شهادات الأمان.

وتأتي شهادة الأمان الجديدة كجزء من التزام جزيرة ياس بتعزيز ثقة الزوار وطمأنتهم حول الإجراءات المتبعة في الجزيرة لضمان سلامتهم. كما حصلت الوجهة عالمية المستوى على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

وكذلك، حصلت جميع فنادق جزيرة ياس على «ختم السفر الآمن» وشهادة Go Safe، وشهادات أخرى مثل IHG Clean التي حصدها فندق كراون بلازا جزيرة ياس وفندق ستيبريدج سويتس جزيرة ياس أبوظبي. كما حصل فندق راديسون بلو جزيرة ياس وفندق بارك إن باي راديسون بلو شهادة RHG SGS. وكذلك، كان فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس أول فندق في دولة الإمارات يحصل على شهادة أمان Go Safe.

وحازت المرافق الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتروورلد و«كلايم أبوظبي» شهادة المطابقة للإجراءات الصحية الخاصة بـ«كوفيد 19» من الهيئة الفنية لمراقبة الجودة (TÜV SÜD)، التي تعتبر إحدى الهيئات العالمية المرموقة المختصة بالتقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها.

وحتى الآن، طبقت جزيرة ياس العديد من إجراءات الصحة والسلامة مثل برنامج ياس للصحة والسلامة الذي نال استحساناً كبيراً ومنصة #معاً_في_ياس.

وتتضمن منصة #معاً_في_ياس توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، وهي محطة تجمع التجارب المليئة بالمرح بمسؤولية وأمان التي تحتضنها الجزيرة.

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