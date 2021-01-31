عاصفة شتوية تلغي رحلات "طيران الإمارات" إلى نيويورك

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات، عن إلغاء رحلاتها من وإلى مطار جون كينيدي الدولي بولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت الناقلة في تحديث نشرته اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، إنه بسبب عاصفة شتوية ستؤثر على نيويورك في 1 فبراير، تم إلغاء رحلات طيران الإمارات (EK203) و(EK204) من وإلى مطار جون كينيدي الدولي.

وأضافت: "ستعمل الرحلة (EK201) من مطار دبي الدولي إلى مطار جون كينيدي في 1 فبراير بمواعيد متأخرة، حيث من كان المقرر أن تغادر من دبي إلى مطار جون كنيدي في الساعة 8.30 صباحاً بالتوقيت المحلي تأخرت إلى 15.05 عصراً ، ومن المقرر أن تصل إلى مطار جون كنيدي في الساعة 20.30 مساءً بالتوقيت المحلي، في نفس اليوم".

وأوضحت أن الرحلة (EK202 ) من مطار جون إف كينيدي إلى مطار دبي الدولي لم تتأثر وستعمل كما هو مقرر.

وتابعت: "تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة لإعادة الحجز.. ويُنصح العملاء بالتحقق من حالة الرحلة للحصول على آخر تحديثات الرحلة".

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