«أجمل شتاء» ترفع الطلب على معدات التخييم والرحلات الخارجية

المصدر: دبي – بشار باغ

شهدت المتاجر ومراكز التسوق في الإمارات إقبالاً لافتاً على معدات التخييم والشواء خلال الأسابيع الماضية بدعم حملة «أجمل شتاء في العالم» التي ساهمت في دعم وتنشيط التجارة الداخلية خلال موسم الشتاء.

وانتعشت حركة السياحة الداخلية بصورة ملحوظة ونجحت الجهود الترويجية وتعاون الجهات المعنية في جميع إمارات ومناطق الدولة للترويج للمواطن والمقومات والوجهات السياحية والتعريف بالمناطق والوجهات والمزارات في استقطاب المزيد من الزوار خاصة مع تحسن الطقس وتفضيل الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة قضاء معظم الأوقات داخل الدولة وعدم السفر.

لاسيما مع تواصل القلق من «كورونا» واتجاه العديد من الدول نحو فرض القيود على الحركة والسفر وتشددها في الاشتراطات الصحية.

نمو الطلب

وأكد فيليب بجييون، مدير «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» أن متاجر سلسلة كارفور في الدولة شهدت إقبالاً كبيراً على معدات التخييم والشواء مع تواصل حملة «أجمل شتاء في العالم» حيث الطلب على المعدات والأدوات بصورة ملحوظة مع انتعاش حركة السياحة الداخلية في ظل طقس رائع تتمتع به الإمارات في فصل الشتاء.

وأوضح بجييون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن متاجر كاروفر سجلت إقبالاً على عروض كراسي التخييم ومعدات الشواء المعدة للاستخدام لمرة واحدة، وذات الاستخدام المتعدد، حيث احتلت صدارة المبيعات في قسم الأدوات المنزلية، وسجلت مبيعات كراسي وطاولات التخييم ومعدات الطهي والشواء المعدة للاستخدام لمرة واحدة نمواً بنسبة 35% في ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من 2019.

مبيعات الانترنت

وحول توجهات الطلب على معدات التخييم والرحلات عبر التجارة الإلكترونية قال بجييون: «احتلت أسرّة التخييم والحصائر والخيم المرتبة الأولى في قائمة الأعلى مبيعات عبر الإنترنت في قسم الأدوات المنزلية. حيث شهدنا إقبالاً كبيراً أيضاً على كافة فئات معدات التخييم».

وأضاف مدير «كارفور الإمارات» لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: سجلت كافة أكسسوارات ومعدات التخييم نمواً مقارنةً بالأرقام المسجلة العام الماضي. وكان أكبر معدل نمو في المبيعات عبر الانترنت من نصيب البرادات الخفيفة التي تستخدم لحفظ حرارة المأكولات والمشروبات خلال التخييم، وذلك مقارنةً بشهر ديسمبر 2019، فيما أتت الخيم وأكياس النوم في المرتبة الثانية.

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