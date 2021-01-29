"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها بين دبي وساو باولو من 1 إلى 10 فبراير

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال متحدث باسم طيران الإمارات، اليوم الجمعة، إن الناقلة ستعلق خدمات الركاب بين دبي وساو باولو في البرازيل من 1 وحتى 10 فبراير 2021.

وأضاف المتحدث في إفادة لـ "البيان"، أن التعليق جاء نظراً لتطورات "جائحة كوفيد-19".

وتابع: "يرجى من جميع عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء حجوزاتهم أو بمراكز اتصال طيران الإمارات".

وأضاف المتحدث: "إذ نأسف لأي إزعاج يسببه هذه الوضع الخارج عن إرادتنا، فإننا تؤكد التزامنا بخدمة عملائنا في البرازيل، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك، كما أننا نواصل العمل عن كثب مع جميع السلطات المختصة في هذا الصدد".

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