«الاتحاد للطيران» تعلق رحلاتها إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الاتحاد للطيران، تعليق جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا اليوم 29 يناير وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن الحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، في تصريحات صحافية اليوم: "تتواصل طواقم العمل مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم."

وأوضح المتحدث انه تشغيل رحلتي الاتحاد للطيران رقم « EY11» المنطلقة من أبو ظبي عند الساعة 0230 ورقم « EY19» المنطلقة عند الساعة 0700 إلى مطار لندن هيثرو (LHR) والرحلة رقم «EY21» والتي ستقلع الساعة 0700 إلى مانشستر في 29 يناير حسب الجدول، فيما لن تتأثر الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة.

وكانت طيران الإمارات، أعلنت أيضا تعليق رحلات الركاب بين دبي وجميع نقاطها في المملكة المتحدة وهي برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر، اعتبارًا من اليوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر.

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