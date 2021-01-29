"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى المملكة المتحدة حتى إشعار آخر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلات الركاب بين دبي وجميع نقاطها في المملكة المتحدة وهي برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر ، اعتبارًا من اليوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة في تحديث عبر موقعها على الإنترنت، إن القرار يأتي وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة المتحدة.

وأضافت:"رحلاتنا الأخيرة إلى المملكة المتحدة في 29 يناير هي: EK 07 من دبي إلى لندن هيثرو، EK 01 إلى لندن هيثرو، EK 39 إلى برمنجهام، وEK 27 إلى غلاسكو".



وتابعت طيران الإمارات: "رحلاتنا الأخيرة من المملكة المتحدة في 29 يناير هي: EK 08 من لندن هيثرو، EK 02 من لندن هيثرو، EK 40 من برمنجهام، وEK 28 من غلاسكو".

وأعربت الناقلة عن أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع حكومة المملكة المتحدة للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.

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