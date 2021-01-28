المصدر: دبي - البيان

أعلنت مطارات دبي، عن عودة الرحلات الجوية من وإلى دبي وقطر هذا الأسبوع مع "فلاي دبي" والخطوط الجوية القطرية للعمل مرتين يومياً بين مطار دبي الدولي والدوحة.

وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: "تم وضع قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19.. وينصح العملاء بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم قبل السفر".

وكانت شركة فلاي دبي استأنفت رحلاتها إلى قطر بواقع رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتباراً من 26 يناير، فيما أعادت الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتباراً من أمس الأربعاء.

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