78 % ارتفاع حركة الطيران الخاص في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت «ديلي ميل» أن الأثرياء والمشاهير البريطانيين، كان لهم دور كبير في زيادة النمو وتعزيز النشاط وحركة المرور في مطار آل مكتوم الدولي، خاصة في الشهر الأخير من العام الماضي، حيث تدفق آلاف الزوار إلى دبي عبر المطار بالطائرات الخاصة في موسم أعياد الميلاد واحتفالات العام الجديد.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على البيانات المتعلقة بحركة المرور في «مطار آل مكتوم » حيث أفادت البيانات بأن مشروع محمد بن راشد للطيران، في «دبي الجنوب» شهد زيادة ضخمة في حركة مرور الطائرات نهاية العام الماضي موضحةً أن المشروع شهد في الربع الأخير من 2020 ارتفاعاً 78% في حركة الطيران الخاص مقارنة مع الربع الأخير من 2019.

وأوضح تقرير «ديلي ميل» أن دبي استقطبت خلال هذا الشتاء أعداداً غفيرة من المشاهير والأثرياء البريطانيين للاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد.

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