مطار الشارقة السابع إقليمياً في الحصول على شهادة الاعتماد الصحي

المصدر: الشارقة - البيان

حقق مطار الشارقة إنجازاً عالمياً جديداً بحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي كأول مطار في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد الدولي، والسابع على مستوى الشرق الأوسط، ويعزّز هذا الإنجاز تحقيق توجهات مطار الشارقة في تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين في أعقاب الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك من خلال التزامه بكل الإجراءات والتدابير الصحية التي تتوافق مع توصيات مجلس المطارات الدولي من خلال تضافر جهود الشركاء لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات.

وجاء الحصول على شهادة الاعتماد الدولية بعد تقييم التدابير الصحية وتطبيقها على عمليات المطار ومدى توافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، حيث شملت عملية التقييم تطبيق كل تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار في جميع مرافقه، مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات، ومناطق تسجيل الوصول، والتفتيش الأمني، والسلالم والمصاعد الكهربائية، ومناطق ومرافق مناضد الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة ومواقف السيارات، كما أخذت عملية التقييم بعين الاعتبار المبادرات التي أطلقها المطار في هذا المجال.

تطبيق

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد من مجلس المطارات الدولي يأتي انعكاساً للجهود الحثيثة التي يتم بذلها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وفي إطار سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها حكومة الشارقة للتصدي لفيروس كورونا».

وأضاف «إن سلامة وصحة المسافرين والمتعاملين والموظفين تأتي على رأس أولوياتنا في جميع عملياتنا التشغيلية، لذلك قامت الهيئة منذ بدء هذه الظروف الراهنة بوضع خطة متكاملة بالتعاون مع الشركاء من الجهات العاملة في المطار تتضمن الالتزام بأعلى مستوى من المعايير الموصى بها من قبل الجهات المحلية المنظمة لقطاع الطيران والجهات العالمية».

ضمان

وقال ستيفانو بارونسي، مدير مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «نهنئ مطار الشارقة بتلبيته أعلى مستوى من توقعات المسافرين والمتعاملين على كونه أول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة يحصل على الاعتماد الصحي للمطارات من مجلس المطارات الدولي ACI».

وأضاف: «كما أن حصول مطار الشارقة على هذا الاعتماد الدولي هو دليل إضافي على أن فريق عمل المطار نجح في تطبيق المعايير والتدابير الصحية التي تضمن السفر الآمن عبر المطار، كما أن هذا الاعتماد تأكيد أن مطار الشارقة يبذل كل الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين في مختلف المرافق والأقسام».

خطة

ونفذت هيئة مطار الشارقة الدولي العديد من الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ضمن خطتها المتكاملة لتعزيز التدابير الوقائية، من خلال تكثيف عمليات تعقيم جميع أنحاء المطار، بما فيها صالات المغادرين والقادمين والمرافق العامة، والمعدات والأجهزة، التي يستخدمها المسافرون والموظفون بالإضافة إلى تعقيم الأرضيات والحواجز والجدران ومناضد إنهاء إجراءات السفر وجسور الركاب وكراسيّ الانتظار ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وأحزمة الحقائب المتحركة وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه إضافة إلى كل ما يمكن أن يكون في مجال الاحتكاك المباشر مع المسافر.

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