مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «فيستارا» الهندية

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل مطار الشارقة، الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «فيستارا» الهندية، القادمة من دلهي، حيث ستقوم الناقلة بتسيير رحلة يومية إلى مومباي ودلهي، ورحّب المطار بالرحلة الافتتاحية في احتفال مميز مع مراسم التحية التقليدية برش الطائرة بالماء.

وأقام مطار الشارقة بهذه المناسبة حفل استقبال في «الصالة»، بحضور أمان بوري القنصل العام الهندي في دبي والمناطق الشمالية، والوفد المرافق له وعدد من المسؤولين في المطار.

وجاء اختيار شركة فيستارا لمطار الشارقة، نظراً لما يتميز به من موقع استراتيجي مميز، وما يوفره من خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وبنى تحتية متكاملة، فضلاً عن عمليات التجديد والتوسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، والمرافق الجديدة التجارية والترفيهية، واستقطاب أحدث التقنيات التكنولوجية، والحلول المبتكرة، لتعزيز تجربة المسافرين، وتسريع تنفيذ إجراءات السفر.

وقال علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: يُعزز إطلاق الرحلات الجوية الجديدة بين الشارقة وكل من دلهي ومومباي، المكانة المميزة التي يحتلها المطار كمركز دولي للطيران.

وستسهم هذه الرحلات في زيادة خيارات السفر، كما ستتيح للمسافرين القادمين من الهند فرصة مميزة لتعزيز تجربة السفر مع مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المطار، إلى جانب فرص اكتشاف المعالم السياحية والترفيهية التي تعكس الموروث الثقافي للشارقة.

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