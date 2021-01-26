«فلاي دبي» توسع شبكتها إلى 4 وجهات أوروبية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فلاي دبي أمس انضمام كاتانيا ونابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا ومالطا إلى شبكتها الأوروبية المتنامية اعتباراً من مايو المقبل. ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 65 وجهة حول العالم مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيًّا عن الرحلات الجوية.

ومع إضافة هذه الوجهات، ارتفع عدد الوجهات الأوروبية التي تشغّل فلاي دبي رحلات إليها إلى 20 وجهة تشمل بلغراد وبوخارست وهلسنكي واسطنبول وكراكوف وبراغ وصوفيا.

وستبدأ الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من مطار مالطا الدولي ومطار كاتانيا الدولي اعتباراً من 12 مايو بواقع 4 رحلات أسبوعياً في حين تستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي اعتباراً من 13 مايو بواقع 3 رحلات أسبوعياً.

وتعد فلاي دبي شركة الطيران الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار سالزبورغ في النمسا اعتباراً من 13 مايو بواقع 4 رحلات أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لدى شركة فلاي دبي: مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ، فإننا نواصل توسيع شبكتنا بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة مع عودة المزيد من الركاب إلى الأجواء ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي.

منذ إطلاق عملياتنا في العام 2009 كنا دائماً ملتزمين بفتح خطوط طيران جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران وإطلاق وجهاتنا الجديدة في أوروبا يعكس جهودنا المستمرة من أجل توفير فرص سفر أكثر لعدد أكبر من الناس وتسهيل تدفق حركة السياحة والتجارة«.

وستكون هذه الرحلات ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات، و ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة تشمل أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا.

وقالت ماريا كاميليري كاليجا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الإمارات: التواصل أمر حيوي للعلاقات القوية بين الدول؛ وبالمثل بين مالطا والإمارات. وجميعنا في وزارة الشؤون والأوروبية والخارجية في مالطا وهيئة السياحة في مالطا، ممتنون لشركة فلاي دبي للإعلان عن رحلاتها إلى مالطا، مما يوفر فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والشعبية بين بلدينا وتقويتها».

ووسعت فلاي دبي عملياتها وأعلنت مؤخراً عن رحلات إلى عدد من الوجهات منها الدوحة وهلسنكي واسطنبول والمالديف وبراغ إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل غروزني وتل أبيب لتصل أعداد وجهات الناقلة إلى 66 وجهة.

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