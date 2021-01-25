"فلاي دبي" تضيف 4 وجهات جديدة إلى شبكتها الأوروبية

المصدر: وام

أعلنت " فلاي دبي"، اليوم، انضمام كل من كاتانيا ونابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا ومالطا إلى شبكتها الأوروبية المتنامية اعتباراً من مايو المقبل.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 65 وجهة حول العالم مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيا عن الرحلات الجوية.

ومع إضافة كاتانيا ومالطا وسالزبورغ ارتفع عدد الوجهات الأوروبية التي تشغل فلاي دبي رحلات إليها إلى 20 وجهة تشمل بلغراد وبوخارست وهلسنكي واسطنبول وكراكوف وبراغ وصوفيا.

وستبدأ الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من مطار مالطا الدولي ومطار كاتانيا الدولي اعتباراً من 12 مايو بواقع أربع رحلات أسبوعياً، في حين تستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي اعتباراً من 13 مايو المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً.

وتعد فلاي دبي شركة الطيران الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار سالزبورغ في النمسا اعتبارا من 13 مايو 2021 بواقع أربع رحلات أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لدى شركة فلاي دبي: "مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ ستواصل الشركة توسيع شبكتها بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر خاصة مع عودة المزيد من الركاب إلى الأجواء ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

وأضاف: "أن هذه الرحلات ستكون ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات وستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة تشمل أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا".

من جانبها قالت ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة: "التواصل أمر حيوي للعلاقات القوية بين الدول وبالمثل بين مالطا والإمارات، معربة عن شكر وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية وهيئة السياحة في مالطا لشركة فلاي دبي للإعلان عن رحلاتها إلى مالطا مما يوفر فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والشعبية بين بلدينا وتقويتها".

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