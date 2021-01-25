مالطا وسالزبورغ تنضمان لشبكة فلاي دبي الأوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي، اليوم انضمام كل من كاتانيا ونابولي في إيطاليا وسالزبورغ في النمسا ومالطا الى شبكتها الأوروبية المتنامية اعتبارا من مايو المقبل.

ونمت شبكة فلاي دبي لتصل إلى أكثر من 65 وجهة حول العالم مع استمرار الدول في رفع القيود تدريجيًّا عن الرحلات الجوية.

ومع إضافة كاتانيا ومالطا وسالزبورغ، ارتفع عدد الوجهات الأوروبية التي تشغّل فلاي دبي رحلات إليها الى 20 وجهة تشمل بلغراد وبوخارست وهلسنكي وإسطنبول وكراكوف وبراغ وصوفيا.

وسوف تبدأ الناقلة في تشغيل رحلاتها إلى كل من مطار مالطا الدولي (MLA) ومطار كاتانيا الدولي (CTA) اعتبارا من 12 مايو بواقع أربع رحلات أسبوعيا في حين تستأنف الناقلة رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي( NAP ) اعتبارا من 13 مايو المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وتعد فلاي دبي شركة الطيران الأولى في الإمارات التي تشغل رحلات مباشرة بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار سالزبورغ في النمسا (SZG) اعتبارا من 13 مايو 2021 بواقع أربع رحلات أسبوعيا.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لدى شركة فلاي دبي: ’"مع بدء الرحلات إلى كاتانيا ومالطا ونابولي وسالزبورغ فإننا نواصل توسيع شبكتنا بشكل تدريجي من أجل تلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة مع عودة المزيد من الركاب الى الاجواء ورفع القيود المفروضة على السفر الدولي. منذ اطلاق عملياتنا في العام 2009 كنا دوما ملتزمين بفتح خطوط طيران جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران وإطلاق وجهاتنا الجديدة في اوروبا يعكس جهودنا المستمرة من أجل توفير فرص سفر أكثر لعدد أكبر من الناس وتسهيل تدفق حركة السياحة والتجارة".

وستكون هذه الرحلات ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات، و سوف تعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB)، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة تشمل أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية لدى فلاي دبي، "مع إضافة هذه الوجهات الأربع إلى شبكتنا فاننا نوفر مزيدا من الخيارات للسفر من الإمارات ودول الخليج، في الوقت الذي نعطي فيه المسافرين من النمسا وإيطاليا ومالطا الفرصة لرحلات ربط إلى أكثر من 155 عبر مطار دبي باعتبارها مركزا عالميا للطيران، سواء اختار عملاؤنا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، فيمكنهم أن يحظوا بمرونة الرحلات المباشرة بالإضافة إلى تجربة سفر مريحة على متن طائراتنا عند بدء رحلتهم، ونحن نتطلع إلى إطلاق هذه الرحلات في مايو".

وقالت ماريا كاميليري كاليجا، سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "التواصل أمر حيوي للعلاقات القوية بين الدول ؛ وبالمثل بين مالطا والإمارات. وجميعنا في وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية في مالطا وهيئة السياحة في مالطا، ممتنون لشركة فلاي دبي للإعلان عن رحلاتها إلى مالطا، مما يوفر فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والشعبية بين بلدينا وتقويتها".

يعد مطار مالطا الدولي (MLA) والمعروف أيضًا باسم مطار لوقا، المطار الدولي الرئيس الذي يخدم جمهورية مالطا والأرخبيل المالطي. وتعد مالطا وجهة سياحية شهيرة، وسوف توفر للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المزيد من الخيارات لعطلات لقضاء عطلات ثقافية وتراثية.

أما مطار سالزبورغ الدولي (SZG) فيعرف باسم مطار ولفغانغ أماديوس موزارت، ويخدم منطقة سالزبورغ في النمسا. ويقع بالقرب من الحدود الألمانية النمساوية، وهو ثاني أكبر مطار كما أنه بوابة لمنطقة سكي أمادي الشهيرة.

وسعت فلاي دبي عملياتها وأعلنت مؤخرا عن رحلات إلى عدد من الوجهات منها الدوحة وهلسنكي وإسطنبول والمالديف وبراغ إضافة إلى الوجهات الجديدة مثل غروزني وتل أبيب لتصل أعداد وجهات الناقلة إلى 66 وجهة.

يحظى المسافرون بخيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، ومقعد فسيح ومريح، والترفيه على متن الطائرة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية.

يمكن لمسافري الدرجة السياحية التمتع بمقعد مريح من تصميم ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء.

تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار (فليكس / القيمة) أو (لايت) ووفقا لاحتياجات السفر الخاصة بهم.

أطلقت فلاي دبي مؤخرًا خدمة جديدة تتيح للركاب فرصة التقدم لترقية درجة السفر إلى درجة الأعمال قبل رحلتهم التالية.

ويعد سكاي واردز طيران الإمارات برنامج ولاء مشترك لعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي يوفر للأعضاء مزيدًا من الراحة والبساطة من خلال عملة ولاء واحدة ومقياس واحد لكسب واستبدال الأميال.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر .

الأسعار

كاتانيا: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كاتانيا من 8000 درهم وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 2200 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كاتانيا إلى دبي من 2000 يورو و أسعار الدرجة السياحية من 550 يورو.

مالطا: تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى مالطا وتبلغ 8000 درهم إماراتي وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 2200 درهم إماراتي. تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من مالطا إلى دبي من 2000 يورو وتبلغ أسعار الدرجة السياحية 550 يورو.

نابولي: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى نابولي من 8000 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 2300 درهم. أما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من نابولي إلى دبي فتبدا من 1،900 يورو و أسعار الدرجة السياحية من 381 يورو.

سالزبورغ: تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي الى سالزبورغ من 8000 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 2200 درهم . فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من سالزبورغ إلى دبي من 2000 يورو و أسعار الدرجة السياحية من 400 يورو.

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