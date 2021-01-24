انطلاق الحملة الموسمية «رأس الخيمة: ممتعة رائعة»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق حملتها الموسمية الجديدة «رأس الخيمة: ممتعة رائعة»، والتي تتيح للزوار المقيمين في فنادق الإمارة خلال مدة الحملة فرصة قضاء أمتع الأوقات وعيش تجارب لا تنسى.

وسواء أكانوا من الراغبين بالتمتع بأرقى معايير الضيافة، أم اختبار المغامرات المشوّقة والتجارب الثقافية الأصيلة، سيحظى الزوار تلقائياً بفرصة المشاركة في السحوبات على الجوائز القيّمة عند حجزهم ليلتين أو أكثر في فنادق رأس الخيمة من فئة أربع أو خمس نجوم خلال فترة الحملة والتي تستمر من 24 يناير إلى 31 مايو 2021، كما سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في مسابقة إذاعية ضمن الحملة، حيث سيختبرون قدراتهم في لفظ الكلمة المركبة: «absoluxuchillexcitinfunderful» (ممترائعمشوّقجميلساحرة) لربح جوائز قيّمة إضافية.

وتأتي الحملة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركائها في قطاع الضيافة لتقدم للزوار إقامة لا تنسى ضمن إطار حملة «أجمل شتاء في العالم» الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية عبر دعوة سكان الدولة إلى استكشاف الوجهات المتميزة التي تحتضنها الإمارات السبع.

وتقدم حملة «رأس الخيمة: ممتعة رائعة» للفائز المحظوظ جائزة كبرى هي إقامة مجانية لمدّة عام كامل في شقة مُطلّة على البحر في رأس الخيمة مقدمة من «راك للترفيه»، الشركة التابعة لمجموعة «راك للضيافة القابضة»، بالإضافة إلى ذلك، تضم الحملة سحوبات نصف أسبوعية على الإقامات المجانية في الفنادق، وعروضاً استثنائية في مطاعم رأس الخيمة، وتذاكر إلى المعالم ووجهات المغامرات الشهيرة في الإمارة مثل مزرعة لآلئ السويدي، وجبل جيس فلايت، وجولة جيس المعلّقة، ومتاهة جيس المعلقة.

وتنطلق السحوبات نصف الأسبوعية اعتباراً من الثلاثاء 9 فبراير وحتى 18 مايو، وسيتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى يوم 21 يونيو 2021، ويحصل الزوار على تذكرة تؤهلهم للمشاركة في السحوبات عن كل حجز بعد تسجيل وصولهم إلى الفندق خلال فترة الحملة.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على خيارات الضيافة المتنوعة في الإمارة، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته حملة العروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة التي انطلقت العام الماضي وشهدت حجز أكثر من 15 ألف ليلة إقامة خلال ثلاثة أشهر. وبهذا، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة متميزة في قطاع السياحة المحلية، إذ تتيح للزوار فرصة خوض المغامرات المشوّقة على «قمة جيس للمغامرة»، واستكشاف ثقافة الإمارة وتراثها الغني عبر التجول في أسواقها، وزيارة مزرعة لآلئ السويدي والمتاحف، إضافة إلى قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق عبر أنشطة تسلق الجبال والمشي في أحضان الطبيعة. ونتيجة لذلك، حلت الإمارة في المرتبة الأولى على مستوى الدولة من حيث معدل الإشغال اليومي والعائد لكل غرفة متاحة منذ بداية 2021 حتى تاريخه، وواحداً من أعلى معدلات العائد لكل غرفة متاحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلاقاً من حرصها البالغ على صحة وسلامة الزوار، تتعاون هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع شركائها في قطاع الضيافة لضمان امتثالهم التام للإرشادات الصحية الحكومية والعامة والالتزام بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي. وكانت إمارة رأس الخيمة أول مدينة تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة. وقد تلقت جميع فنادق الإمارة البالغ عددها 45 فندقاً شهادة الامتثال من «بيرو فيريتاس».

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