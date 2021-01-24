"كوتا" للقادمين إلى الكويت لتجنب إغلاق المطار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أن قرارها بشأن تقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 6 فبراير المقبل، يشترط "كوتا" محددة للدخول من كل دولة، بحيث لا يزيد في الإجمالي على 1000 راكب يومياً.

وأشارت إلى أنه تم تحديد السعة التشغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة من الإمارات بوصول 84 راكباً و63 من تركيا و42 من السعودية والأردن ومسقط و35 راكباً من البحرين والدوحة، وذلك لجميع الجنسيات سواء من المواطنين أو الوافدين، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

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