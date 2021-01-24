CNN بالعربية : دبي توفر تجربة فريدة لعشاق المغامرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد موقع "CNN بالعربية" أن دبي تقدم تجربة جديدة من نوعها لمحبي المغامرات، تتمثل في الغوص داخل حوض مليء بأسماك البيرانا المفترسة.

ونشر الموقع تقريرا مدعما بفيديو من "ذا جرين بلانيت" يقول فيه :" تبدو هذه الأسماك حيوانات مفترسة تتغذى على اللحوم البشرية، لكنها، ليست سوى أسماك تتناول الكائنات الميتة والأشياء المتحللة الموجودة في الأنهار للحفاظ على نظافة مجرى المياه."

وتقدم "ذا جرين بلانيت"، وهي غابة استوائية بدبي، تجربة مثيرة وفريدة من نوعها بالعالم، حيث تسنح لك فرصة الغوص بين أسماك البيرانا عند إطعامها.

وبعد إطعام أسماك مثل "الباكو" و"السلور" بعض الفاكهة والخضراوات من سطح الماء، ينزل الضيوف السلالم في خزان للمياه العذبة، عندما يحين وقت إطعام أسماك البيرانا، التي تتناول نحو 5 دجاجات كاملة، أو ديكاً رومياً كل يوم.

وتهدف التفكرة إلى تثقيف الناس وتصحيح الفكرة السائدة عن أسماك البيرانا التي تثير الخوف والذعر لدى بعض الأشخاص.

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