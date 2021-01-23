الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الخطوط الجوية الكويتية، الجمعة، إنها ستقلص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت، اعتباراً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وأوضحت الناقلة الوطنية، عبر حسابها على "تويتر"، أن القرار يأتي بناءً على "تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني".

ولفتت إلى أن القرار يستثنى منه ركاب العمالة المنزلية والترانزيت.

وستكون السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت بمعدل 35 راكباً على كل رحلة خلال الفترة المذكورة، ووفقا لصحيفة "القبس".

وأوضح عبد الله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني، أن القرار يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت، مع اشتراط عدم زيادة أعداد الركاب القادمين إلى 1000 راكب يومياً.

وتعتزم السلطات المختصة في دولة الكويت فرض زيادة مالية على أسعار تذاكر سفر القادمين إلى البلاد، في ظل عزمها إجراء فحوصات "خلو من كورونا".

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