صحراء الروية وجهة عشاق الصيد

المصدر: (دبي - البيان)

شكّلت صحراء الروية في دبي، على مدى أكثر من 19 عاماً، وجهة محببة لعشاق القنص والصيد بالصقور، حتى باتت مقصداً لأضخم البطولات والمسابقات.

وتحت مظلة حملة «أجمل شتاء في العالم»، انطلقت أول بطولة للصيد بالصقور في مطلع العام الجديد وانتهت بحصد لقب النسخة الأقوى بالمقارنة مع النسخ الماضية للبطولة التي تعكس هواية وإرثاً وعشقاً يميز شعوب المنطقة، وحنيناً للجذور الممتدة منذ القدم.

ويستعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لاستضافة النسخة الثانية من بطولات فزاع للصيد بالصقور - التلواح وعنوانها «فخر الأجيال» في نهاية الشهر الحالي وتستمر 3 أسابيع. لطالما كانت الخيمة التي تقبع في الروية، ملتقى للصقارين ومربي الصقور وملاك المزارع ومهرجاناً تراثياً لا مثيل له، بالنسبة للسائحين والمقيمين وعشاق التصوير.

ومع مرور السنوات، أضحت صحراء الروية محمية تستقطب محبي التخييم في وسط الهدوء والسكينة وجمال التلال الرملية.

وينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بطولتي السكتون في ميدان الرماية المخصص في الروية، فهي أيضاً تشكل الوجهة الأنسب للرماة المحترفين والهواة الساعين لتعلم مهارات التسديد. وبدأت البطولة باستقبال عدد من المشاركين يومياً، وباب التعليم مفتوح لكل من يرغب في الانضمام للبطولة المفتوحة للجنسين أو تلك المخصصة للمواطنين، انطلقتا في ديسمبر الماضي حتى 11 مارس.

أما الغوص فينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، وتم نقل المسابقات من البحر إلى البر في الروية، داخل مجمع حمدان الرياضي، بسبب القدرة على التحكم في برودة المياه.

وتحيط الحدائق الخضراء بمجمع حمدان الرياضي، وتعد وجهة لممارسة السباحة الداخلية والاستمتاع بالأجواء المحيطة. وتقام البطولة الرئيسية من 4 – 6 مارس 2021.

ريادة

وتتبوأ دولة الإمارات مركز الريادة في العالم لحرصها الدائم على التمسك بتراثها وموروثها الاجتماعي المتمثل بالإبل وأنواعها وسلالاتها التي لطالماً شكلت مصدراً للغذاء والتنقل والمآرب الأخرى، إذ تستضيف منطقة المرموم في دبي مئات السباقات والأشواط المخصصة للهجن.

وعلى هامش حفظ التراث وصونه، ينظم المركز بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، سباقات تمهيدية استعداداً لخوض أطول مسافة لسباق أُطلق منذ سنوات ويعرف بـ«ماراثون اليوم الوطني للهجن» والذي سيقام الجمعة القادمة بالمرموم الساعة 4 العصر.

وفي يوم ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة بالمرموم، ينظم المركز ماراثون رحلة الهجن التراثية، وهو ماراثون لغير المواطنين، يشارك فيه الرجال والنساء من كافة الجنسيات.

رحلة الهجن ينظمها المركز كل عام، فهي القافلة التي تجوب أغوار الصحراء لمدة تصل إلى 15 يوماً على ظهور الإبل، وتتبع خطى الأولين في بساطة المعيشة وروعة التنقل بين الكثبان الرملية، من بزوغ الفجر وحتى الغروب.

وتبدأ الرحلة من صحراء الربع الخالي، وتسير على خط للعودة إلى دبي، وتخيم القافلة كل مرة في المكان المخصص ليبدأ العمل الجماعي، فكل قد علم مهامه. وتشارك في كل نسخة من الرحلة مجموعة مختلفة من الجنسيات، نساءً ورجالاً. ويفتح المركز باب تعلم ركوب الهجن سواءً للسباق أو للرحلة في العزبة المخصصة قبل بضعة أشهر من الرحلة - يتم الإعلان عنها، لتأهيل المنتسبين لهذه المغامرة.

بطولة السلق

بطولة نوعية ينظمها المركز، تعتمد على سرعة السلق ونوعه، حرصاً على استدامة موروث ثقافي، مرتبط بسبل المعيشة قديماً وهو الصيد بالسلق وتشكل رياضة محببة لعدد كبير من المقيمين الذين يتوافدون ويتابعون عن كثب بسياراتهم على جانبي المضمار في المرموم سرعة السلق في قطع المسافة. ستقام الجولات التأهيلية 27 و28 يناير والختامي 22 فبراير.

وجهة ترفيه

وتحتضن منطقة أكبر وجهة عائلية للترفيه وهي القرية العالمية التي تجمع دول العالم تحت مظلتها، وتنبض بالحياة لستة أشهر أو ما يزيد. وفي وسط أجنحة العالم، تروي القرية التراثية التي ينظمها المركز، أحاديث عن الماضي الجميل، وتبث قيماً مجتمعية لا تزال باقية، عبارات ومصطلحات وحرفاً يدوية قديمة، وبيوتاً تحاكي البيئات الثلاث للدولة، لتقرب المسافة بين الحضارات وتبني جسور الصداقة مع الدولة المضيفة.

كما ينظم المركز بطولة فزاع لليوله في قلعة الميدان بالقرية العالمية، لتستعرض أداء فلكلوراً محلياً في بث حي على المسرح، وبرنامجاً يبث على «سما دبي» وإذاعة الأولى مساء كل جمعة وحتى نهاية الموسم.

وتعتبر إذاعة الأولى... صوت أجمل شتاء في العالم رفيقة درب، ترحب عبر أثيرها بكل من أراد تعلم اللهجة المحلية والتعرف على التراث الإماراتي، من قصائد، وأشعار شعبية، إلى ألحان تراثية، وبرامج تدور حول محاور مجتمعية وواقع يرتقي بالرسائل الإيجابية والأماكن التراثية.

تكنولوجيا

ويستخدم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث التكنولوجيا الذكية للترويج للمسابقات والفعاليات وبث الرسائل المجتمعية والمعلومات التراثية عبر عدد من التطبيقات وهي: المتوصف (للأمثال الشعبية الإماراتية)، F3 Championships، إذاعة الأولى، وإذاعة دبي للقرآن. وتعرض جداول وموعد البطولات والفعاليات على الموقع www.hhc.gov.ae إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

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