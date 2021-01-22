"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى الدنمارك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمدة 5 أيام اعتباراً من اليوم الجمعة.

وقالت الناقلة في تحديث عبر موقعها على الإنترنت: "حسب توجيهات صادرة عن السلطات الدنماركية، لن يُقبل في مطار المغادرة المسافرون حاملو التذاكر على رحلة طيران الإمارات (EK 151‏) ذات وجهة الوصول النهائية إلى كوبنهاجن في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2021"

وتابعت: "سيتم قبول المسافرين الذين حجزوا السفر على الرحلة (EK 152) من كوبنهاجن خلال هذه الفترة للسفر".

وأضافت طيران الإمارات: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل الناقلة للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

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