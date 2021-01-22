افتتاح «إدج كريك سايد» في خور دبي

أعلنت مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، عن افتتاح فندق «إدج كريك سايد» في منطقة خور دبي الحيوية، وتعد «إدج» علامة تجارية فرعية، تابعة لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات الرائدة والمتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية، ضمن قطاع الضيافة الحلال، المميز بفخامته وأسعاره التي لا تضاهى.

وإلى جانب الفنادق الستة الموجودة بالفعل، ضمن محفظة جنة للفنادق والمنتجعات، يقدم الفندق الجديد تجربة ضيافة راقية، فئة 4 نجوم، تميزه عن الفنادق الأخرى في محفظة المجموعة. ويتبنى الفندق الأنيق، مفهوماً صديقاً للبيئة، يعيد تعريف فن الضيافة، وهو ما يجعله وجهةً مثاليةً لقضاء الإجازات أو إنجاز الأعمال.

ويتميز الفندق المكون من 138 غرفة، بموقعه الرائع في وسط منطقة خور دبي الصاخبة، وعلى بعد دقائق فقط من مطار دبي الدولي، مع إمكانية الوصول إلى وسائل النقل المحلية، والمعالم السياحية النابضة بالحياة، بما في ذلك سوق الذهب الشهير في دبي، وسوق التوابل، ومجموعة من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالراحة في الغرف الفندقية الفسيحة، والمكونة من غرفة واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف، والمصممة على أحدث طراز، لتقدم وسائل الراحة التي تناسب متطلبات كل زائر، مع إمكانية اختيار أنواع الوسائد، بما في ذلك وسادة «إدج فيجان بيلو»، بالإضافة إلى «إدج ميني بار» المليء بالمأكولات والمشروبات، التي يمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بها.

ويضم الفندق أربعة مطاعم، تلبي أذواق جميع الضيوف، من خلال تقديم أطباق شهية من مختلف أنحاء العالم. ومن المطبخ العربي الأصيل، إلى المأكولات الآسيوية، ومطبخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، يمكن للزوار الاستمتاع بتناول طعام الإفطار والغداء والعشاء في أجواء خارجية وداخلية رائعة.

إضافة مميزة

وقال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات: «يعد فندق إدج كريك سايد، إضافةً مميزةً لمجموعة فنادقنا، حيث يقدم الفندق تجربة مختلفة تماماً عن باقي الفنادق التابعة لنا.

ومن خلال وجود أحدث المرافق والغرف المريحة، والإطلالات الرائعة والمعالم السياحية الصاخبة على مسافة قريبة، يعد فندق إدج كريك سايد، الوجهة المثالية لقضاء عطلة في المدينة، لسكان وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة، على السواء. لقد بذل فريق العمل جهوداً كبيرة، لضمان افتتاح الفندق في الوقت المحدد، على الرغم من التأخيرات غير المتوقعة نتيجة الوباء. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من داخل الدولة وخارجها، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم».

ويمكن للزوار الاستمتاع بمأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مطعم Feta، الذي يتيح لهم تناول الطعام في الهواء الطلق، مع إمكانية الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الأطباق في خدمة البوفيه اليومية، إلى جانب قائمة الطعام المتاحة، أو الاستمتاع بالمأكولات الشهية في مطعم Halo Halo، النابض بالحياة.

والذي يقدم تجربة طهو أصيلة وغنية لمحبي الطعام. ويعد مقهى The HUB، الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بنكهات خاصة للشاي والقهوة. ويقدم Juice Bar، تشكيلة متنوعة من الوجبات الصغيرة، والنكهات المميزة، والمأكولات الكلاسيكية الموسمية والعصائر.

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