3 علامات فندقية جديدة تضم 1333 غرفة بنهاية 2021

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، رئيس مجلس إدارة شركة «راك أي إم أي هوتيل»، عن افتتاح 3 علامات فندقية جديدة تضم 1333 غرفة فندقية بنهاية العام 2021 لتنضم إلى 1600 غرفة فندقية حالياً في جزيرة المرجان.

مؤكداً أن افتتاح المنتجعات الثلاثة الجديدة تضيف قيمة اقتصادية وتعزز ثقة المستثمرين في الأداء الفندقي لإمارة رأس الخيمة، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال 2020.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي أقيم أخيراً بمناسبة تركيب أول جسر فندقي معلق بين مبنيين في المناطق الشمالية للدولة، ويضم 8 غرف فندقية بإطلالة على الواجهة المائية للخليج العربي، وذلك ضمن «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» الجديد في جزيرة المرجان، المتوقع افتتاحه بنهاية العام الجاري، حيث يضم 418 غرفة فندقية.

وأشار العبدولي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن جزيرة المرجان ستشهد بنهاية العام الجاري افتتاح منتجع هامبتون باي هيلتون بسعة 515 غرفة فندقية، ومنتجع راديسون 400 غرفة فندقية، ليرتفع بذلك عدد الغرفة الفندقية المتاحة إلى 2933 غرفة.

حيث بلغت نسبة المساحة المباعة للمستثمرين والمطورين 70% منها 20% تم بناؤها، مشيراً إلى أن جزيرة المرجان تضم 2000 وحدة سكنية، ومن المخطط إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة بحلول 2028، والعديد منها حالياً قيد مراجعة التصميم أو ضمن مراحل مختلفة من الإنجاز.

وأكد استمرار التعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من خلال مراجعة الخطط المستقبلية وتحديد متطلبات القطاع السياحي وفق عدد الزوار المستهدف للإمارة، حيث يتم مراجعة تلك الخطط كل 3 شهور بهدف إيجاد فرص التحسين لتحقيق الوصول إلى استقطاب 3 ملايين سائح بحلول عام 2025، حيث تحتاج جزيرة المرجان إلى 8 غرفة فندقية بحلول 2025، وبنهاية 2021 يصل إجمالي الغرف الفندقية المتاحة إلى 2933 غرفة، حيث نستهدف افتتاح 5 آلاف غرفة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

100 ألف متابع



وأكد عبد الله العبدولي، أن دولة الإمارات كسبت تحدي استقبال العام الجديد 2021 ملهمة العالم برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات، وبتطبيق الإجراءات الاحترازية التي ساهمت بعودة الثقة بين أفراد المجتمع لعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل التزام العائلات بمتابعة تلك الاحتفالات عبر شاشات الفضائيات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالفعاليات على مستوى الدولة.

وأضاف: انطلق حفل الألعاب النارية على الواجهة المائية للخليج العربي والذي شاهده نزلاء الفنادق المطلة على الواجهة المائية إلى جانب 100 ألف متابع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بجزيرة المرجان، عبر 81 موقعاً بإجمالي 15281 قذيفة، شكلت 8500 كيلوغرام من الألعاب النارية على امتداد طول 4 كيلومترات وعرض 3.9 كيلومترات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز