تعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم بدبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

وجَّهت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بتعليق الأنشطة الترفيهية في المنشآت الفندقية والمطاعم في الإمارة، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة، في تعميم لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن القرار يأتي ضمن جهودها لضمان امتثال كافة المعنيين في القطاع السياحي بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في التصدي لجائحة كوفيد 19.

وقالت إنه من خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة تم رصد ارتفاع في عدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.

وأضافت الدائرة، في التعميم أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، منوهة بالتعاون والجهد من جانب الشركاء الرئيسيين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع.

تعليق التصاريح

وفي ذات السياق، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن «دبي للسياحة»، لضمان الصحة العامة والسلامة، ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.

وأضاف المكتب أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت «دبي للسياحة» أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.

زيادة المخالفات

ومن جهته ذكر مصدر في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لـ«البيان»، أن قرار وقف الأنشطة الترفيهية بشكل مؤقت جاء نتيجة مباشرة لزيادة عدد المخالفات، وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، حيث رصدت الزيارات التفتيشية للدائرة عدم إلزام بعض المنشآت لنزلائها بارتداء الكمامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.

وقال المصدر: إن الأنشطة الترفيهية المذكورة في التعميم، تشمل العروض الفنية والفرق الموسيقية الحيّة، بالإضافة إلى منسقي الموسيقى في المطاعم والأندية الشاطئية.

وأفاد بأن عدم إتباع هذه الإرشادات وكذلك عدم الالتزام بالتدابير الوقائية سيعرض المنشأة لمخالفات وإجراءات ستتخذ بحقها كما سيتم فرض عقوبات صارمة على كافة المخالفين، مؤكداً أن صحة وسلامة الجميع هي أولوية قصوى بالنسبة للدائرة، لهذا قامت منذ بداية الأزمة بفرض كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على جميع المطاعم والمنشآت السياحية.

وأوضح أن «دبي للسياحة» تحرص على المتابعة المستمرة مع الجميع لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وتقوم بتقييم الوضع المستجد بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

جولات تفتيشية

وأضاف المصدر أن «دبي للسياحة» تنظم جولات تفتيشية للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية في كافة أنحاء دبي بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، فيما تكثف جولاتها وفق الفعاليات والأنشطة ونسبة الأشغال في مختلف المنشآت السياحية لضمان الالتزام من قبل الجميع.

ولفت إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الدائرة وصل لأكثر من 3100 زيارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم خلالها رصد 200 مخالفة، فيما بلغت نسبة الالتزام نحو 93.5%.

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