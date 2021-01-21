طيران الإمارات تعيد تشغيل رحلاتها إلى 3 وجهات في أستراليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل رحلات الركاب إلى 3 وجهات في أستراليا.

وقالت الناقلة في بيان: "تستأنف طيران الإمارات رحلات الركاب إلى سيدني اعتباراً من 25 يناير، وإلى ملبورن في 26 يناير، وإلى بريسبان اعتباراً من 28 يناير".

كما تواصل تشغيل رحلات الركاب المنتظمة كالمعتاد بين دبي وبرث (عاصمة ولاية أستراليا الغربية)، وكذلك عمليات الشحن إلى جميع النقاط الأسترالية.

وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج لحق بعملائها خلال الفترة التي اضطرت فيها إلى تعليق خدماتها مؤقتاً.

وأفادت الناقلة بأن الجائحة زادت من الصعوبات أمام رحلات الطيران الدولية بصورة غير مسبوقة، كما أضافت القيود والمتطلبات المتغيرة التي تطبقها السلطات في مختلف الولايات الأسترالية من تعقيد الأوضاع، وحمّلت مزيداً من الأعباء على عملياتها، ما دفعها إلى تعليق خدمات الركاب مؤقتاً أثناء التعامل والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة ببروتوكولات الطاقم والتفاصيل التشغيلية الأخرى.

وقد اتخذت الناقلة قراراً باستئناف الخدمات مع إجراء تعديلات على عملياتها، حتى نتمكن من الاستمرار في خدمة عملائها.

وأضافت طيران الإمارات: "أصبح يتعيّن الآن على جميع أفراد أطقم طائراتنا، مضيفين وطيارين، العاملين على الرحلات الأسترالية إجراء فحص PCR قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة المقررة انطلاقاً من دبي، وسوف نجري الفحوصات لهم في منازلهم، ويلتزم أفراد أطقمنا بحجر صحي منزلي من لحظة الفحص وحتى انطلاق رحلاتهم. ومع إجراء الفحوصات لهم عند الوصول عند الوصول إلى أستراليا، والحجر الصحي في الفندق، فإن أفراد أطقمنا سيعيشون في (فقاعة حقيقية) قبل 48 ساعة من انطلاق رحلة عودتهم إلى دبي".

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تلقي أعباء إضافية على أفراد أطقمنا وعلى برمجة العمليات، وتكاليف التشغيل، إلى أننا اتخذنا هذا القرار بعد مراجعة ودراسة متأنية، ونحن ممتنون لأفراد أطقمنا الرائعين على تفهمهم ودعمهم، ما مكننا من استئناف تشغيل خدمات الركاب بسرعة.

وكعادتنا دائماً، فإننا نضع سلامة عملائنا وأفراد أطقمنا على رأس سلم أولوياتنا، ونعمل بالتنسيق والتعاون التامين مع السلطات المختصة وخبراء الصحة في هذا الشأن.

وأكدت طيران الإمارات، حرصها على خدمة الأعداد الكبيرة من عملائنا الأستراليين الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم، معربة عن أملها أن تسمح لنا الظروف التجارية والتشغيلية بمواصلة القيام بذلك.

وأضافت الناقلة في بيانها: "لا يزال التزامنا تجاه أستراليا راسخاً كما كان دائماً، ولم يتغير منذ 25 عاماً، حين بدأت طيران الإمارات في خدمة تلك الدولة. ونتطلع إلى مساعدة مزيد من الأستراليين على الوصول إلى حيث يريدون، وسنواصل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي لعملائنا هناك وفق أعلى معايير السلامة والجودة".

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