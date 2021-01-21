«الاتحاد» و «القطرية» تستأنفان النقل الجوي بين الإمارات وقطر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تستأنف «الاتحاد للطيران» ابتداءً من 15 فبراير المقبل رحلاتها التجارية بين أبوظبي والدوحة، وذلك رهناً بالموافقات الحكومية. تبدأ هذه الخدمة برحلة يومية على متن طائرة «إيرباص A320» و«بوينج 787-9 دريملاينر». وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في «الاتحاد للطيران»: مع عودة العلاقات بين الإمارات وقطر، يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين. وأضاف: كما أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة «كورونا» هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى الإمارات. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 27 يناير 2021، وإلى أبوظبي 28 من نفس الشهر.

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