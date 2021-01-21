متنزه للطرق الوعرة بالشارقة

المصدر: إعداد- اليازية البدواوي

محبو سيارات الدفع الرباعي على موعد مع إطلاق أول متنزه مغامرات ضخمة للطرق الوعرة في دولة الإمارات مطلع فبراير المقبل، وبالتحديد بمنطقة الفاية بإمارة الشارقة.

وبحسب التفاصيل التي فصل فيها الموقع الإلكتروني للحديقة المرتقبة، التي أطلق عليها اسم XQuarry فإنها توفر الفرصة لعشاق القيادة على الطرق الوعرة تجربة مجموعة من الأنشطة، وتشمل مساحة المنطقة، التي تقدر بنحو 600 ألف متر مربع مجموعة متنوعة من تحديات القيادة على الطرق الوعرة، ومضماراً للعقبات ومسارات للمشي لمسافات طويلة، ودروساً خاصة للقيادة على الطرق الوعرة وركوب الدراجات في الجبال وتأجير سيارات دفع رباعي وغيرها الكثير.

ويتوقع افتتاح الحديقة الجديدة في الفترة ما بين 4 و 6 فبراير المقبل، وسيشمل الافتتاح إقامة تحدي قيادة 4 × 4 ومسابقة لعرض سيارات معدلة من ذات الفئة، والكثير من الأنشطة الترفيهية على مدار عطلة نهاية الأسبوع تلك.

وبرسوم دخول لا تتعدى الـ 50 درهماً، يمكن الاستمتاع بيوم كامل داخل المتنزه. بالنسبة للقيادة على الطرق الوعرة، يبلغ رسم دخول السيارة 150 درهماً لشخصين، أما الأشخاص الإضافيون في السيارة فيمكنهم دفع 50 درهماً وحسب، حينها تتوفر طرق وعرة مصنفة على طول مسافة 20 كم، والتي تتطلب مستويات مهارة مختلفة.

تتكون غالبية المسارات من الحصى والصخور والطين، لا توجد كثبان رملية في الحديقة. الجدير بالذكر أن السعر المذكور للقيادة هو للأشخاص، الذين يجلبون سياراتهم الرباعية لخوض التجربة. وفي المستقبل سيتم توفير خدمة تأجير السيارات الرباعية مع خطط لتقديم مجموعة من المركبات المعدلة لتجربة الإمكانات الكاملة للمتنزه.

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