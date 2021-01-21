أهم 5 أنشطة في ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلط جزيرة ياس الضوء على أهم 5 أنشطة خارجية متميزة يمكن لزوار الوجهة الاستمتاع بها خلال موسم الشتاء.

1. عالم فيراري أبوظبي

يوفر عالم فيراري أبوظبي تجارب استثنائية لعشاق المغامرات المفعمة بالحماس في الهواء الطلق، والتي تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة أبوظبي، وذلك من خلال تجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي».

2. ياس لينكس أبوظبي

يتربّع ياس لينكس أبوظبي وسط مجموعة من التلال المتموّجة وأشجار القرم الجميلة، حيث يتّسم بتصميم مميز من ابتكار كايل فيليبس، واحد من أبرز مهندسي مضامير الغولف في العالم.

3. مانجروف أبوظبي

يمكن للزوار خلال تجربة تجديف القوارب الاستمتاع بمناظر أشجار القرم الغنّاء التي تنتشر على سواحل الإمارات، وعند مرافقها المائية ما بين البحيرات والمحميات البكر.

4. شاطئ ياس

يعد شاطئ ياس أبوظبي واحداً من أجمل الأماكن السياحية في أبوظبي، فهو مقصد السائحين من حول العالم لقضاء أمتع الأوقات في مياهه الصافية والابتعاد عن صخب المدينة وضجتها.

5. مجموعة متنوعة من المطاعم في مرسى ياس

يضم مرسى ياس باقة من أشهر المطاعم والاستراحات في المدينة تطل على المناظر الأخّاذة على حلبة مرسى ياس الشهيرة وعلى مجموعة من أكبر اليخوت الفاخرة.

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