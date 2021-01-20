عالم فيراري و«كلايم أبوظبي» تُطلقان حزمة ترفيهية لعشاق التشويق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي» و«كلايم أبوظبي» عن إطلاق حزمة ترفيهية جديدة صُممت خصيصاً لعشاق التشويق والمغامرات الراغبين باختبار تجارب جديدة ومميزة تمزج بين الحماس والتشويق، إذ تتيح الحزمة الجديدة للضيوف إمكانية المشاركة في أربع تجارب فريدة في كل من «عالم فيراري أبوظبي» و«كلايم أبوظبي»، وقضاء أوقات استثنائية دون الحاجة لشراء تذكرة الدخول.

وستوفر هذه الحزمة للضيوف الفرصة للاستمتاع باثنتين من التجارب الجديدة والفريدة من نوعها في عالم فيراري أبوظبي، كالمشاركة في تجربة «جولة على السطح» والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس، واختبار تجربة «المسار الانزلاقي» التي تتيح لهم الانزلاق واختراق الحلقة الشاهقة لأفعوانية طيران الأبطال في تجربة تحبس الأنفاس.

كما ستتيح هذه الحزمة لضيوف «كلايم أبوظبي» فرصة المشاركة في أقوى تجارب القفز الحر الداخلي في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، إضافةً إلى تجربة التسلق الداخلي لمدة 60 دقيقة عبر مختلف مسارات التسلق.

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