مطارات دبي تنصح المسافرين بالتحقق من متطلبات اختبار "كوفيد-19"

المصدر: دبي - البيان

نصحت مطارات دبي المسافرين بالتحقق من شركة الطيران الخاصة بهم حول متطلبات اختبار كوفيد-19 بي سي أر من وإلى وجهاتهم.

وذكرت في تدوينة اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيحتاج العملاء الذين يسافرون من بلدان معينة إلى إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى مطارنا".

وأضافت مطارات دبي أن مرافق الاختبار المكثفة في مطار دبي الدولي (DXB) للمسافرين القادمين على مدار الساعة للحد من الازعاج مع الالتزام بمعايير صارمة للسلامة والنظافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز