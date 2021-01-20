الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات إلى الدوحة 15 فبراير

المصدر: البيان الإلكتروني

تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رحلاتها التجارية بين أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات والدوحة عاصمة قطر، وذلك رهناً بالموافقات الحكومية المرعية الإجراء ابتداءً من 15 فبراير 2021. وتبدأ هذه الخدمة برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320 وطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

وفي هذه المناسبة، تحدّث مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران قائلاً "مع عودة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين."

وأضاف "كما أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة كورونا هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية".

ولمنح الضيوف المزيد من الطمأنينة وراحة البال وتشجيعهم على السفر، تعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

ومع زيادة عدد الوجهات التي تشغّل إليها، تضمن الاتحاد للطيران توفير بيئة سفر آمنة وسليمة في كافة مراحل رحلة الضيف. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمت الشركة كافة الفرص لتحسين عملياتها، بما في ذلك الفحوص المجانية لكورونا لجميع الضيوف المغادرين من الإمارات والتأمين الصحي المجاني لجميع المسافرين على متن رحلاتها إلى كافة أنحاء العالم، ويبدأ جدول الرحلات اعتبارًا من 15 فبراير 2021 .



ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالتواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. وتتوفر لائحة بمراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الموقع https://www.etihad.com/contacts

ملاحظة هامة

يطلب من الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 96 ساعة قبل موعد الانطلاق من أبوظبي، أو من مطار الرحلة الأساسية في حال كانوا يسافرون عبر أبوظبي.

في الإمارات، يمكن لجميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد الخضوع للفحوصات المجانية قبل 48 إلى 96 ساعة قبل موعد السفر مع مركز لمركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر (Life Dx). كما يمكن للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى اختيار إجراء الفحص في منازلهم. يمكن حجز موعد لإجراء الفحوص على الموقع التالي Life Dx.

ودعماً لاستئناف المزيد من الرحلات الدولية من أبوظبي وإليها وعبرها، تطبّق الاتحاد للطيران برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والذي يضم أفرادًا مدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الصحية الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.

تتوفر معلومات إضافية حول التدابير الصارمة التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير تجربة سفر صحية وسليمة على الموقع الالكتروني: https://www.etihad.com/ar/fly-etihad/health-and-wellness

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