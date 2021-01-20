558 ألف مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات في أسبوع

المصدر: (دبي- عمرو عادل)

أظهرت بيانات «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الجاري بلغت 558 ألفاً و110 مقاعد.

وبحسب البيانات فإن شركات الطيران في المنطقة ستشغل خلال أسبوع يبدأ 18 الجاري، مليونين و147 ألفاً و367 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 26% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وبلغ عدد رحلات الطيران المجدولة المغادرة من الإمارات خلال الأسبوع الجاري نحو 2336 رحلة.

وأسهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية على صعيد منطقة من خلال مواصلة كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية إضافة إلى الناقلات الأجنبية، التي بدأت بالعودة التدريجية .

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