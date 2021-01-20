ريادة لناقلات الإمارات في تجربة جواز سفر «أياتا» الصحي الرقمي

المصدر: دبي - البيان

عقدت طيران الإمارات والاتحاد للطيران اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) لتصبحان واحدة من أولى الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب «جواز سفر اياتا»، وهو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات «كوفيد 19».

ويتيح جواز السفر للركاب إنشاء «جواز سفر رقمي» للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم. كما سيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر. وسوف يمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وقبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ طيران الإمارات المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة. وفي هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل، سيتيح التطبيق لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص «كوفيد 19» مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

متطلبات

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «رغم أن السفر الدولي لا يزال آمناً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر. وقد عملنا مع أياتا على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان.

ونحن فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسّنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر». وقال نيكولاس كارين نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن: «فخورون بالعمل مع طيران الإمارات لإتاحة جواز سفر أياتا في منطقة الشرق الأوسط.

وستوفر طيران الإمارات من خلال قاعدة عملائها وعملياتها العالمية مدخلات ومعلومات قيّمة لتحسين برنامج جواز سفر أياتا. هذه هي الخطوة الأولى في جعل السفر الدولي أثناء الجائحة مريحاً وملائماً قدر الإمكان لمنح الناس الثقة في أنهم يستوفون جميع متطلبات الحكومات الخاصة بـ«كوفيد 19» للدخول إلى مختلف الدول.

ومع إعادة فتح الحدود، سنواصل تعزيز جواز سفر أياتا بمزيد من الإمكانيات لتلبية جميع المتطلبات الحكومية للفحوصات أو التحقق من التطعيم، وسيكون عملاء طيران الإمارات من بين أول من سيحصل على هذه الخدمات».

وسيتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق جواز سفر اياتا، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه.

وسيحتوي التطبيق أيضاً على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على المسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.

كما سيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. وسوف يقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه أياتا، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

الاتحاد للطيران

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: الأولوية بالنسبة لنا هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعّالة للضيوف لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها. وتعاون الاتحاد للطيران مع اياتا كشريك رائد على تطبيق جواز سفر اياتا هو خطوة مهمة إلى الأمام لضيوف الاتحاد وللقطاع ككل.

4 وحدات

تم تطوير «جواز السفر الرقمي» على أساس 4 وحدات منفصلة يمكن التفاعل مع بعضها. وتغطي الوحدات سجلات المتطلبات التنظيمية لدخول الدول المختلفة والمختبرات/‏ ‏مراكز الفحص، إصدار الشهادات التي تم التأكد منها، الهوية الرقمية وإمكانية المسافرين من مشاركة نتائج فحوصاتهم خلال الرحلة عبرالأجهزة الذكية.

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