واحة البداير صداقة مع الصحراء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

توفر هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) للسيّاح والمقيمين تجربة ترفيهيّة متكاملة في «واحة البداير من مسك»، أحد أبرز مشاريعها السياحية الفاخرة في المنطقة الوسطى، حيث تتيح أمام الزوار فرصة عيش أجواء تراثية إماراتية في صورة عصرية تجمع بين خدمات الضيافة الفاخرة والأنشطة المليئة بالمرح والمخصصة لجميع أفراد العائلة.

وتتفرد الواحة، التي تندرج تحت علامة «مجموعة الشارقة» بإدارة «مسك من شذا»، بتصاميمها المستوحاة من التراث الإماراتي، وتضم غرفاً وخياماً فندقية، تجعل الزائر يتمتع برحلة سياحية في محطة صحراوية بين تلال الرمال، وتمكنه من أن يختبر جمال الطبيعة في الإمارات والعيش في واحة وسط الصحراء مع الاستمتاع بمختلف وسائل الرفاهية المعاصرة.

حزمة

وتتيح الواحة، التي تشكل قرية متكاملة الخدمات، قضاء أجمل شتاء من خلال حزمة من النشاطات في الهواء الطلق مثل التزلج على الرمال وركوب الدراجات الرملية وسيارات الدفع الرباعي، إضافة إلى تجربة مليئة بالنشاطات المصممة للعائلة، وعروض أفلام للأطفال، وجلسات ليلة حول النار، كما توفر مسبحاً بمعايير عالمية ونادياً رياضياً مجهزاً بأحدث المعدات والأجهزة المتنوعة، إلى جانب إمكانية حجز الواحة بالكامل لإقامة حفلات الزفاف أو للمناسبات المختلفة، مع وجود مدرج وساحة لإقامة العروض الترفيهية والموسيقية.

وتقدم الواحة للنزلاء والضيوف غير المقيمين تجربة طعام مميزة عبر مطعمين فاخرين، هما مطعم «نزوى» الذي يقدم مأكولات تقليدية مستوحاة من المدن التي يمرّ فيها طريق الحرير، والآخر مطعم «المدام» وهو مطعم معاصر تتضمن لائحة الطعام فيه تشكيلةً من الأطباق العالمية.

وتتكون واحة البداير، التي فتحت أبوابها أمام الزوار في أكتوبر 2019، من 21 غرفة و10 خيام فاخرة، منها 11 غرفة مع أسرّة منفردة، و10 غرف مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتي نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم، حيث يمكن للزائر الاختيار بين المبيت في خيمة كاملة التجهيزات أو في غرفة مصممة على طراز العمارة التقليديّة.

موقع

تقع واحة البداير تقع جنوب إمارة الشارقة وتمتد على طريق دبي – حتا، على بعد 68 كم من الشارقة و61 كم من دبي و176 كم من أبوظبي، في حين تعد صحراء البداير، التي تقع في منطقة متصلة بطرق معبدة يسهل الوصول إليها من إمارات الدولة كافة، واحدةً من أشهر المناطق السياحيّة في الشارقة والدولة، إلى جانب كونها مقصداً للسياح وهواة الألعاب الصحراوية والتخييم.

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