جزيرة المارية تدشن «أكتف» وجهة ترفيهية عالمية المستوى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والترفيه والحياة العصرية في أبوظبي، عن تدشين «أكتف»؛ أحدث المرافق الرياضية والترفيهية الجديدة عالمية المستوى في الجزيرة؛ وذلك بدعم من مدينة زايد الرياضية، وتقع «أكتف» شمالي جزيرة المارية، وتضم ثلاثة ملاعب خارجية لكرة القدم، وأربعة ملاعب للتنس على مساحة إجمالية تبلغ 3,200 متر مربع، إضافة إلى أربعة ملاعب رياضية متعددة الأغراض تغطي مساحة إجمالية تبلغ 4,224 متراً مربعاً.

ويغطي ملعب كرة القدم الخارجي، المزروع بالعشب الطبيعي والمطابق للمعايير العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساحة 8,970 متراً مربعاً، في حين تمتد ملاعب العشب الصناعي ذات تصنيف النجمتين وفقاً لمعايير فيفا، على مساحة إجمالية تصل إلى 17,940 متراً مربعاً.

وتلبي هذه الوجهة الجديدة احتياجات أفراد المجتمع في مختلف مجالات ومستويات اللياقة البدنية، وذلك عبر توفير المعدات الرياضية المتطورة، وتوظيف المشرفين والمدربين الخبراء لتمكين الرياضيين والمهتمين بتحسين لياقتهم البدنية من تحقيق طموحاتهم البدنية والصحية.

وتفخر «أكتف» باستضافة برنامج مانشستر سيتي في أبوظبي؛ «مدارس سيتي لكرة القدم»، بالإضافة إلى برنامج «أكاديمية لا ليجا» لكرة القدم في ملاعبها، حيث يساعد كلا البرنامجين، اللاعبين الشباب على تحسين مهاراتهم الكروية في بيئة ممتعة يشرف عليها مدربون مؤهلون.

ومن خلال مثل هذه البرامج، ستعزز جزيرة المارية عبر وجهتها الجديدة «أكتف»، التزامها الراسخ العناية بصحة المجتمع ورفاهيته، عبر تقديم التجارب والأنشطة الرياضية المتميزة للمجتمع.

وكذلك توفر «أكتف» مساحة مخصصة لممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية، من خلال ثمانية ملاعب، أربعة منها مصممة وفق مواصفات رابطة محترفي التنس ويمكنها استضافة مباريات التنس كما يمكن إجراء برامج تعليمية بإشراف خبراء مدينة زايد الرياضية، وهناك أربعة ملاعب أخرى يمكن استخدامها لممارسة كرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة وملعب للخماسيات 5-a-side.

وبالإضافة إلى المرافق المذكورة، سيتم في شهر مايو 2021 افتتاح 3 ملاعب بادل تنس paddle courts وقبة رياضية حديثة ومكيفة الهواء، تضم ملعباً لكرة القدم بالعشب الصناعي من فئة 11-aside مصمماً وفق معايير فيفا ومنطقة للمتفرجين يمكن استخدامها لمباريات كرة قدم داخلية ولاستضافة فعاليات ترفيهية ومناسبات خاصة بالشركات.

وإلى جانب المواقع المخصصة لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، توفر «أكتف» لزوارها، وبدعم من مدينة زايد الرياضية، جميع متطلبات الراحة والخدمات المرافقة، بما في ذلك المرافق المخصّصة للرجال والسيدات، والمجهزة بمرافق الاستحمام وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، و196 موقفاً للسيارات، ومواقف أخرى تستوعب خمس حافلات، بالإضافة إلى المواقف المخصّصة لأصحاب الهمم.

علاوة على ذلك، تتوافر في الوجهة الرياضية منافذ بيع الأطعمة والمشروبات والمتاجر الرياضية، بالإضافة إلى أربع ماكينات No More Bottles لتوزيع المياه المفلترة.

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